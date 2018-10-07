В Германии осушат озеро для поиска убитой женщины [ Редактировать ]
В немецком районе Остерхольц начались работы по осушению озера Титьензе в рамках расследования дела об исчезновении женщины, сообщает немецкий телеканал NDR.
Отмечается, что полиция предполагает найти на дне озера останки молодой женщины, пропавшей в 1993 году, и орудие преступления, которым мог быть пистолет. По версии следствия, его за два года до совершения преступления забрал у своего отца подозреваемый в убийстве.
Правоохранители полагают, что пропавшую женщину мог убить 58-летний мужчина, который сожительствовал с ней на момент ее исчезновения. Перед своим исчезновением жертва планировала уйти от своего сожителя, что могло послужить мотивом преступления.
Осушение озера, которое согласовали с местным природоохранным ведомством, займет от трех до пяти дней. Во время работ в находящееся по соседству озеро Везер будет откачано примерно 35 миллионов литров воды.
После завершения поисков воду закачают обратно в озеро.
По информации телеканала, в 1994 году, через год после исчезновения молодой женщины, рыбаки нашли в озере пакет, в котором была обнаружена косметика, зубная паста и обручальное кольцо пропавшей женщины.
Ранее мы писали о том, что в Одессе за сутки нашли пять трупов.
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