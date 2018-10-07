Президент США Дональд Трамп поздравил Сенат США с назначением Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. Об этом президент США написал в Twitter.

"Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединенных Штатов. Чуть позже сегодня в подпишу его назначение официально. Я очень рад!", - написал в микроблоге Трамп.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2018 г.

Напомним, сенаторы США утвердили судью Бретта Кавано на должность в Верховный суд. За Кавано проголосовали 50 республиканцев, против - 48 демократов.

Теперь Кавано сможет занимать должность судьи в Верховном суде США пожизненно, никто не имеет права его уволить. Он сможет оставить пост лишь в случае собственного желания.