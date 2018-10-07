В Калифорнии умер актер Скотт Уилсон, который известен по своей роли в популярном сериале "Ходячие мертвецы", сообщает TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.

Уилсон скончался на 77 году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе. По словам представителя, причиной смерти актера стали осложнения от лейкемии.

Скотт Уилсон сыграл в более 50 фильмах и сериалах. Его карьера в Голливуде началась в 1967 году, когда он сыграл в роль в фильме "Полуночная жара". Уилсон получил награду Золотой глобус за роль второго плана в киноленте Девятая конфигурация. Он также снимался в фильмах "Перл Харбор" и "Великий Гэтсби". В последние годы наибольшую известность ему принесло участие в сериале "Ходячие мертвецы".

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