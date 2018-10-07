Умер известный голливудский актер [ Редактировать ]
В Калифорнии умер актер Скотт Уилсон, который известен по своей роли в популярном сериале "Ходячие мертвецы", сообщает TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.
Уилсон скончался на 77 году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе. По словам представителя, причиной смерти актера стали осложнения от лейкемии.
Скотт Уилсон сыграл в более 50 фильмах и сериалах. Его карьера в Голливуде началась в 1967 году, когда он сыграл в роль в фильме "Полуночная жара". Уилсон получил награду Золотой глобус за роль второго плана в киноленте Девятая конфигурация. Он также снимался в фильмах "Перл Харбор" и "Великий Гэтсби". В последние годы наибольшую известность ему принесло участие в сериале "Ходячие мертвецы".
6 октября скончалась легендарная оперная певица.
по теме
Монсеррат Кабалье умерла
Оперная певица прославилась ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти, а также техникой виртуозного пения бельканто
Умер легендарный блюзовый музыкант
Музыка легендарного исполнителя повлияла на целое поколение музыкантов — от Карлоса Сантана и Эрика Клэптона до рок-группы Led Zeppelin
Умер основатель культовой рок-группы
В США скончался легендарный музыкант, гитарист, основатель и один из ведущих вокалистов культовой рок-группы эпохи хиппи
Британская певица заработала 11 миллионов не выходя из дома
30-летняя звезда может стать одной из самых богатых в шоу-бизнесе, так как на ее счету в банке лежат 53,5 млн. долларов
Известный актер отказался от дочери
Инсайдеры издания утверждают, что причиной избегания своего ребенка является религия