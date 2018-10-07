После первого матча в группе Лиги Европы с казахской "Астаной", многие эксперты критиковали киевлян за откровенно слабый второй тайм и упущенную победу в матче. Не вызвал восторга у болельщиков и последний матч подопечных Хацкевича против киевского "Арсенала". Несколько удалений, мало острых моментов и неуверенная победа 1:0. Поэтому на матч против чешского "Яблонца" команда вылетела с задачей максимум: уверенно победить, набрать три очка и уже после второго тура лидировать в своем квартете. Кроме того, победа была важна и в психологическом плане. Упущенные три очка в первом туре Лиги Европы оставили горький осадок у болельщиков "Динамо".

После жеребьевки группы Лиги Европы, многие открыли свои планшеты и ноутбуки, чтобы прояснить, что же такое "Яблонец". Стабильный и классический чешский середняк, который дважды становился обладателем кубка своей страны и несколько раз серебряным призером чешского первенства. В этом сезоне у футболистов Петра Рады все идет не так гладко. После 10 туров, команда на 6 месте.

Клуб представляет небольшой чешский городок Яблонец-над-Нисоу. Живут в нем около 45 тысяч жителей. Трибуны местного стадиона "Тшельнице" вмещают чуть больше шести тысяч гостей.

На домашней арене "Яблонца" киевляне провели открытую тренировку. Все игроки готовились к поединку в общей группе. Из основы в Чехию не приехал только Вербич. Хавбек киевского "Динамо" долечивал микротравму. Позже выяснилось, что отсутствие словенца сыграло, если не роковую, то очень важную роль в игре против чешского середняка. Но обо всем по порядку.

На предматчевой пресс-конференции, наставник киевлян Александр Хацкевич заявил, что главное для его команды – положительный результат. Не забыл тренер "Динамо" и о кадровых потерях своей команды – вспомнил о травме Вербича. Говорил и о главном оружие соперника – стандартах.

В день матча, несмотря на большие очереди у касс стадиона, его трибуны были заполнены не полностью. Но поддерживали даже и украинскую команду! В Яблонце-над-Нисоу и близлежащих городках работает много украинцев. (К примеру, отель в котором проживали журналисты, обслуживали горничные из нашей страны). Поэтому поддержка подопечным Хацкевича была обеспечена. Время от времени украинцы болели громче, чем их местные соперники по трибуне.

В первые минуты матча подопечные Хацкевича взяли мяч под контроль и пытались прорваться к воротам соперника в любимой манере – через фланги. Первые попытки были безуспешны. То передача шла мимо, то соперник перехватывал очередной пас. Сразу после потери кожаного, динамовцы прессинговали соперника на его же половине поля. Уже через несколько минут подобные действия принесли результат. Защитник "Яблонца" обрезался при передаче, Буяльский здорово разрезал одним пасом защиту и вывел Николая Морозюка один-на-один, стоит отдать полузащитнику Динамо должное, жадничать не стал, скинул на Циганкова. Тому, в свою очередь, ничего не оставалось сделать, кроме как попасть в ворота. Уже на восьмой минуте матча "Динамо" лидировало.

А спустя 6 минут, черная полоса неудач игроков "Яблонца" продолжилась. Дениса Гармаш обокрал Личку у штрафной соперника и прицельным ударом пробил в нижний угол ворот. Более удачного старта матча для киевлян, да еще и на выезде, просто не придумаешь: гандикап в два мяча, напуганный и растерянный соперник и возможность спокойно контролировать мяч.

Но уже через 10 минут старый знакомый киевлян – Томаш Хюбшман опасно ударил с навеса мимо ворот. Это было первое и последнее предупреждение от хозяев поля. К половине первого тайма, футболистам "Яблонца", на удивление, удалось выровнять игру, и даже отвоевать у киевлян центр поля. Все подборы были за чехами, динамовцы чаще стали нарушать правила. После очередной атаки и углового, хозяивам удалось отыграть один мяч. Говорка оказался сам в штрафной и ударил в Бойко. От штанги мяч, по предательски, залетел в ворота. В этот момент большинство фанатов бело-синих, невольно вспомнили первый тур Лиги Европы. В Киеве против "Астаны" команда Хацкевича тоже вела 1:0. И тоже пропустила первый гол еще до перерыва. После финального свистка счет на табло был 2:2.

Напряжение, похоже, почувствовали и сами футболисты из Киева. Главная борьба началась в центре поля, время от времени, киевляне переходили в контратаки, но, безрезультатно.

Похожую картину зрители увидели и во втором тайме. Но есть одно "но". Центр поля, хоть и переходил из рук в руки, большую часть времени был у "Яблонца". Динамовцы, в свою очередь, стали чаще фолить и обрезаться в простых ситуациях.

Еще одним важным моментом игры стало отсутствие Беньямина Вербича. Словенского футболиста действительно не доставало киевлянам. Остроты и, главное, скорости мышления мало, а тут еще и сказалась усталость Буяльского. Виталия поменяли на Шепелева. Это была первая и последняя замена Хацкевича в этом матче. К слову, короткая скамейка запасных также сыграла немало важную роль. Чтобы освежить игру, киевлянам необходимо было провести еще замену. Но менять того же Гармаша, который иногда грубо ошибался, похоже, было неким.

Понемногу, чехи отвоевывали зону за зоной. Как результат – снова грубая ошибка "Динамовца" Пиварича, провал в защите и, как и в предыдущем матче, на табло 2:2!

И эту ничью нельзя назвать незаслуженной. Статистика команд абсолютно равная. По некоторым показателям, "Яблонец" даже переиграл киевлян.

После матча, главный тренер "Яблонца" Петр Рада был удивлен, как киевское "Динамо" не смогло удержать победу. Чешский наставник признался, что "Динамо" изучали очень тщательно, и нащупали у соперника слабое место – стандарты. Действительно, угловые удары хозяев заканчивались остротой.

Визави Рады – Александр Хацкевич результатом команды остался недоволен. Главное, по словам тренера, продолжать работать над ошибками и улучшать игру в центре поля.

"Давайте будем откровенны, оба гола – это индивидуальные ошибки игроков"… "Наша полузащита Гармаш – Сидорчук – Буяльский пыталоись контролировать мяч, но иногда Денис слишком часто обрезался", - говорит тренер киевлян.

По мнению Хацкевича, предстоящие матчи против французского "Ренна" - ключевые.



"У нас в группе все еще впереди. Вся борьба продолжается. Две игры во Франции с "Ренном" для нас будут очень важны".

Матч с французской командой состоится 25 октября. Первый противостояние пройдет в Ренне. Киевлянам необходимо побеждать. Иначе "всего впереди" будет уже намного меньше.

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