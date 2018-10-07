Преступник с красной помадой насмешил пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
Пользователи сети посмеялись над преступником Джорданом О’Рейли, которого запечатлели на полицейской ориентировке с красной помадой на губах, сообщает The Sun.
Фотография была опубликована в группе Greater Manchester Police в Facebook, но позднее пост удалили. В сообщении говорилось, что 22-летний О’Рейли разыскивается в связи с нарушением условий досрочного освобождения из тюрьмы. Стражи правопорядка попросили очевидцев сообщить им о местонахождении молодого человека. Неизвестно, почему на губах разыскиваемого британца была нанесена ярко-красная помада, но пользователей Facebook этот факт сильно позабавил.
Фото из открытых источников
"За что его разыскивают? За кражу помады из магазина?" - написал один из пользователей.
Другие сравнили преступника с популярным героем комиксов про Бэтмена - Джокером. Несмотря на огромное количество ироничных сообщений, никто из пользователей так и не оставил полицейским важных данных о преступнике.
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