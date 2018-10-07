Землетрясение в Индонезии: число жертв стремительно растет [ Редактировать ]
Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1763 человек, сообщает AP со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Кроме того, порядка 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
"Целые окрестности исчезли и были погребены под горами грязи и обломков, что осложняет точное знание того, сколько людей отсутствуют", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 сентября в берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.
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