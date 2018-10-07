В зоопарке Черкасс произошел пожар (фото, видео) [ Редактировать ]
В черкасском зоопарке вспыхнул пожар в воскресенье, 7 октября. Спасатели почти час тушили огонь, спасая из задымленных вольеров птиц и обезьян, сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области.
"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал расположенному рядом вольеру с леопардами.
Подтверждена гибель одной птицы, около 20 удалось спасти. Птиц, находившихся близко к огню, пришлось выпустить из вольеров, чтобы спасти. На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Причины пожара устанавливаются.
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