В черкасском зоопарке вспыхнул пожар в воскресенье, 7 октября. Спасатели почти час тушили огонь, спасая из задымленных вольеров птиц и обезьян, сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области.

"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал расположенному рядом вольеру с леопардами.

Подтверждена гибель одной птицы, около 20 удалось спасти. Птиц, находившихся близко к огню, пришлось выпустить из вольеров, чтобы спасти. На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Причины пожара устанавливаются.