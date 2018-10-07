Нападение на активиста в Одессе: задержаны еще три человека [ Редактировать ]
В Одесской области правоохранительные органы задержали еще трех подозреваемых в нападении на активиста "Автомайдана", сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Указано, что подозреваемых нашли на территории Херсона.
"Одесскими полицейскими задержаны еще трое участников происшествия со стрельбой. Их нашли на территории Херсона. У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.
Неизвестные напали на активиста 6 октября.
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