Парламентские выборы в Латвии выиграла пророссийская партия, второе место - у Новой консервативной партии. Голосование состоялось в субботу, подсчет голосов уже завершен. Елена Абрамович расскажет подробнее.

Выборы в маленькой Латвии на фоне смены власти в более крупных европейских странах - таких как Швеция и Италия, прошли без особого внимания европейских СМИ.

Тем временем, в день голосования в самой Латвии хакеры взломали местную соцсеть. Заходишь на страничку - и появляются российский флаг, фотографии президента Путина и звучит гимн России. И подпись - о русском мире.

Теперь Брюсселю придется обратить внимание на результаты выборов - ведь победила пророссийская оппозиционная партия "Согласие", которая получила 23 места в парламенте.

"Я доволен результатами, у нас первое место. Однако опыт и история показывают, что победа на выборах, первое место и наибольшее количество голосов еще не является гарантией формирования коалиции", - заявил Вячеслав Домбровскис, кандидат в премьер-министры Латвии, партия "Согласие".

Вопрос создания коалиции действительно может стать для Латвии проблемой, прогнозируют эксперты. В Сейм нового созыва прошли семь партий. И представители действующей коалиции оказались внизу списка. Вперед вырвались популисты и новички в лице "Новой консервативной партии". А политсила нынешнего премьера - "Партия зеленых и крестьян" заняла 6 место.

"Кто-то должен взять на себя инициативу для переговоров по формированию коалиции. Мы обязательно поговорим с нашими партнерами. Конечно, с таким результатом нам будет гораздо сложнее взять на себя инициативу, чем если бы мы были лидерами", - говорит Эдгарс Таварс, председатель совета союза "зеленых и крестьян".

Однако, партия-победитель после 2014 года несколько смягчила пророссийскую риторику и скорректировала политику - признала Крым аннексированным и даже разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".