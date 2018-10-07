В понедельник Вилкул может заявить о своем участии в президентской кампании – эксперт [ Редактировать ]
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул может заявить об участии в выборах президента Украины. Об этом в комментарии для EconomistUA заявил политолог-международник Андрей Бузаров.
"В Украине продолжает набирать обороты так называемый "Парад кандидатов", в ходе которого все больше известных политиков заявляют об участии в президентской гонке. Не так давно о своем участии в частности заявили Сергей Тарута – лидер партии "Основа", мер Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой. Я не исключаю, что в ближайшее время о своем участии в президентской гонке может заявить и, к примеру, Александр Вилкул, вокруг которого сейчас сосредоточены украинские СМИ. Давление на него со стороны власти, как на оппозиционного политика, снятие депутатской неприкосновенности может подтолкнуть его к участию в президентских выборах. Таким образом он будет иметь шанс использовать текущие события в свою пользу", - заявил эксперт.
Напомним, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к народным депутатам в понедельник рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.
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