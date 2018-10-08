Болгарская журналистка Виктория Маринова перед смертью подверглась изнасилованию. Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, передает "Радио Свобода".

Накануне полиция заявила, что расследует, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

Ранее прокурор Георги Георгиев сообщил, что женщина погибла в результате комбинированной травмы головы и удушения, а также, что на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Однако тогда прокурор отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования.

В болгарском городе Русе убили ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза.