Болгарскую журналистку перед смертью изнасиловали [ Редактировать ]
Болгарская журналистка Виктория Маринова перед смертью подверглась изнасилованию. Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, передает "Радио Свобода".
Накануне полиция заявила, что расследует, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью.
Ранее прокурор Георги Георгиев сообщил, что женщина погибла в результате комбинированной травмы головы и удушения, а также, что на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Однако тогда прокурор отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования.
В болгарском городе Русе убили ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза.
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