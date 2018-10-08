"Бабье лето": в Украине началось потепление [ Редактировать ]
Украинский гидрометцентр прогнозирует на 8-12 октября теплую и сухую погоду.
При этом, 8-10 октября может быть облачно, но 11-12 октября ожидается безоблачная погода.
В частности, Киеве уже 8 октября днем будет 19-21 градус тепла, а 12 октября потепление уйдет на спад - будет 17-19 градусов, сообщают синоптики.
Ранее прозвучал прогноз, что грядущей зимой температура воздуха в Украине будет преимущественно теплой.
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