Украинский гидрометцентр прогнозирует на 8-12 октября теплую и сухую погоду.

При этом, 8-10 октября может быть облачно, но 11-12 октября ожидается безоблачная погода.

В частности, Киеве уже 8 октября днем будет 19-21 градус тепла, а 12 октября потепление уйдет на спад - будет 17-19 градусов, сообщают синоптики.

Ранее прозвучал прогноз, что грядущей зимой температура воздуха в Украине будет преимущественно теплой.