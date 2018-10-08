Новий вид транспорту - електросамокати - заполонили Мадрид. На іспанський ринок зайшла каліфорнійська компанія з прокату скутерів. Окрім Сполучених Штатів, їх уже активно використвують у Парижі та Цюриху.

Утім, жителі іспанської столиці дедалі частіше нарікають на такий сервіс. Мовляв, користувачі скутерів не дотримуються жодних правил дорожнього руху і заважають пішоходам, і водіям.

Компактний, розвиває швидкість до 24 кілометрів за годину. Простий у використанні: щоб розблокувати найближчий припаркований скутер - достатньо завантажити мобільний додаток. Місце розташування самокатів - відстежується на карті. Тож паркувати їх можна не в спеціальних пунктах, а будь-де в місті.

"Це дуже зручно, тому що ви можете взяти і залишити скутер у будь-якому районі. Часто я знаходжу їх під вікнами, за кілька кроків від дверей, - говорить Паула Гонсалес, жителька Мадрида.

До того ж такий транспорт не дорогий. За розблокування з вашої картки спишуть один євро. Кожна хвилина користування коштуватиме 15 центів - це менш ніж 8 гривень. Також скутери дуже дружні до довкілля, адже не дають шкідливих викидів. Чим не ідеальний сучасний траспорт? Утім, далеко не всі жителі іспанської столиці оцінили переваги каліфорнійського сервісу з прокату скутерів.

"Оці диваки на самокатах - якісь божевільні! Вони нехтують усіма правилами дорожнього руху. Їздять смугами для автобусів, таксі. До того ж майже непомітні. Бувало, не раз я ледь не зачіпав їх своєю автівкою", - говорить Фернандо Собріно, водій таксі.

Непереливки через скутери - і в пішоходів. Скаржаться, їхні користувачі дуже спритні й зазвичай з'являються нізвідки. Траплялися випадки, коли навіть збивали людей з ніг.

Вони маневрують між машинами, безконтрольно їздять тротуарами. До того ж ці скутери "електричні, а тому майже беззвучні, немає жодного сигналу, який би дав зрозуміти, мовляв: "Агов, обережніше, я під'їжджаю. От і виходить, що ми постійно в зоні ризику", - говорить Хосе Мануель, пішохід.

Наразі Мадрид умовно розділився на два табори - "За" і "Проти" електроскутерів. Та хай там як - допоки в місті є прихильники такого виду транспорту - він не втрачатиме своєї популярності.