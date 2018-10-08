Голову Інтерполу звинуватили у кримінальній діяльності [ Редактировать ]
Голову Інтерполу затримали в Китаї. Мена Хунвея звинувачують у кримінальній діяльності. Подробиць не розголошують. Хунвей зник в Китаї наприкінці вересня.
Туди він вирушив з французького Ліона - де працював. Дружина Хунвея розповідає, чоловікові погрожували. Після затримання Хунвей подав у відставку.
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