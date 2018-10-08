Віднині поліцейські починають застосовувати прилади вимірювання швидкості TruCAM. Їх роздадуть патрульним екіпажам, які стоять у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг.

У патрульній поліції підкреслили, що протягом першого тижня радари тестуватимуть у пілотному режимі, тобто водіїв Не штрафуватимуть, а лише попереджатимуть.

TruCAM - це прилад, оснащений режимом відеофіксації. Порушника він бачить на відстані до тисячі двохсот метрів. У Києві фіксація швидкості працюватиме тільки на проспектах Бажана і Перемоги.

Решта радарів на міжміських автотрасах.