Патрульна поліція вимірюватиме швидкість водіїв за допомогою TruCAM [ Редактировать ]
Віднині поліцейські починають застосовувати прилади вимірювання швидкості TruCAM. Їх роздадуть патрульним екіпажам, які стоять у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг.
У патрульній поліції підкреслили, що протягом першого тижня радари тестуватимуть у пілотному режимі, тобто водіїв Не штрафуватимуть, а лише попереджатимуть.
TruCAM - це прилад, оснащений режимом відеофіксації. Порушника він бачить на відстані до тисячі двохсот метрів. У Києві фіксація швидкості працюватиме тільки на проспектах Бажана і Перемоги.
Решта радарів на міжміських автотрасах.
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