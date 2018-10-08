Три ночи подряд в небе над Украиной можно будет наблюдать захватывающее зрелище - звездопад Дракониды.

Этот звездопад не такой мощный как летний, в час можно увидеть не больше 15 метеоритов. Однако в земную атмосферу они будут входить со скоростью 20 километров в час, поэтому этой картиной можно наслаждаться достаточно долго. Метеоры обычно горят желтым, оранжевым или красноватым светом

Где и когда смотреть

Поток метеоров начался еще 2 октября, но его пик приходится именно на 8-10 октября, то есть на три ночи: с воскресенья на понедельник, с понедельника на вторник и со вторника на среду.

Свое название звездопад получил, поскольку если смотреть с нашей планеты, то кажется, что метеоры появляются из точки возле созвездия Дракона. Оно находится чуть левее и выше Большой Медведицы. Именно там, в северо-западной части неба, лучше всего искать метеоры. Оптимальное время - после 22:00.

Пик Драконид в 2018 году приходится на новолуние, так что Луна не помешает.

Предлагаем вам посмотреть, как выглядел летний звездопад Персеид.