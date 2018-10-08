Мінні поля Донбасу показали на карті [ Редактировать ]
Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні в Міністерстві оборони України. На ній позначили території, нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами. У такий спосіб сподіваються зменшити загрозу нещасних випадків. Побачити мапу можна на офіційному сайті Міноборони в розділі "Протимінна діяльність".
по теме
Гелікоптери тренувалися полювати на дрони противника
Українські військові на Донбасі відпрацьовують протидію ворожим безпілотникам. Підрозділи зенітних ракетних військ та армійської авіації провели спільне тренування з екіпажами гелікоптерів та наземними підрозділами
Біля Мар'їнки ліквідували снайпера противника
Втрат серед українських військових попередньої доби на Сході немає. Окупанти майже три десятки разів обстріляли опорні пункти наших захисників. Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 міліметри біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського - з потужних мінометів
В Антрациті згорів торговельний центр
В окупованому бойовиками Антрациті на Луганщині згорів торговельний центр "Маяк". Вогнем зачепило і сусідню будівлю, де розташований готель
Кримське та Водяне накрили вогнем БМП
Ранкові зведення з Донбасу: втрат серед українських військових немає. Окупанти майже три десятки разів обстріляли опорні пункти наших захисників
Міноборони оприлюднило карту мін Донбасу
Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні в Міністерстві оборони України. На ній позначили території, нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами