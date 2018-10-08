Втрат серед українських військових попередньої доби на Сході немає. Окупанти майже три десятки разів обстріляли опорні пункти наших захисників. Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 міліметри біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського - з потужних мінометів.

Оборонців Вільного бойовики накривали вогнем із зенітної установки, а з БМП - противник бив по околицях Кримського і Новозванівки. Армійців біля Гнутового обстрілював снайпер. Докладніше про ситуацію на передовій - далі в сюжеті.

"Прямо зараз, коли ми з вами спілкуємося відбувся обстріл снайперський однієї з наших позицій і хлопець отримав поранення в ногу"

Це Мар'їнка. До позицій ворога звідси лічені метри. Великі калібри поки що мовчать, але небезпека не меншає. Тут іде війна снайперів. Раз у раз лунають поодинокі постріли. А це означає, що в когось полетіла куля.

"А откуда работает? Из домов? Ну как всегда они работают из домов захваченых".

"Работают и по нам ну и везде, в принципе, зараз заехали и начинают по нам", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.

"От зараз розмова відбулася з одним з розвідників наших, який веде спостереження за противником, він не може зараз підійти до нас, а мав підійти і дати інтерв'ю він зараз знаходиться під прицільним вогнем снайперських груп і пояснив ситуацію, що вогонь ведеться з різних боків водночас, коли людина висунеться, то другий снайпер чатує за ним і намагається знищити", - говорить Олег Сидоренко, прес-офіцер механізованої бригади.

Утім, армійці кажуть, ця тактика їм відома. І якщо бойовики стріляють у наших бійців, то й для них куля теж знайдеться. Це - гвинтівка, тисяча дев'ятсот шістдесят третього року випуску. Здавалося б раритет, але ось такі гаджети роблять цей карабін потужною зброєю.

"Вот дальность измерять це на дальность... ну вот если так вот рукой, то до шестиэтажки точно достанет ну все американские почти".

А буває, й випадок допомагає. Звичайний фотоапарат прес-офіцера. Те, що не помітно для людського ока, цей прилад розгледів.

"Отак випадково фотографуючи просто місцевість раптом ми помітили при збільшенні, там де під деревом була така низинка як ложбінка, раптом з'явився бугорочок, коли збільшили, то під цим бугорочком виявилося така як амбразура, тобто лежить снайпер і спостерігає за нашими позиціями, звичайно були застосовані засоби знищення противника і снайпер був ліквідований", - говорить Олег Сидоренко прес-офіцер механізованої бригади.