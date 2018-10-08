Сегодня любой бизнес собирает собственную базу клиентов. Многие по этой базе проводят периодические рассылки, которые не отличаются высокой эффективностью. Точнее, внедрение такого инструмента часто останавливается после 1-2 акционных писем с низким процентом открытий и переходов. Но такой результат не означает, что email-маркетинг не работает. Просто его неправильно используют.

Напоминаем о сезонных товарах

С помощью электронных писем нужно выстраивать длительную коммуникацию с клиентом, основанную на пользе предложения конкретно для него. Приведем пример. Допустим, компания "Шина Диски" продает зимние покрышки Michelin. Средний период использования шин – 2 сезона. Клиент в этом году приобрел комплект. Следовательно, на будущий год уже нет необходимости отправлять ему письмо с предложением купить со скидкой новый комплект. Вероятнее всего, клиент письмо проигнорирует, поскольку у него до срока износа прошлогоднего комплекта есть еще год.

Таким образом, email-рассылка с торговым предложением даст результат в случае, когда:

письмо будет нести конкретную ("сиюминутную") выгоду для клиента;

оно будет максимально персонализированным;

и будет направлено узкому сегменту заинтересованных лиц.

Если акции и предложения устраивать по такому алгоритму, эффективность email-рассылок значительно возрастет.

Экспертный контент для продвижения своих услуг

Следующий важный элемент успешного email-маркетинга - контент писем. Многие маркетологи пользуются при составлении рассылок принципом Парето, которое можно трансформировать так: 80% ценного и полезного контента, и только 20% продающего. Подобная технология хорошо проявляет себя в продвижении услуг.

Еще пример для наглядности. Предположим, постоянный клиент фитнес-центра 5Element.ua внезапно перестал посещать занятия. Администрация спорткомплекса не знает истинной причины, почему человек не приходит заниматься. Следовательно, сразу предлагать ему мотивационную скидку нет оснований. Лучше поступить следующим образом: приготовить серию в 5-6 писем, 4 из которых будут содержать экспертный контент, а 1-2 - предложение возобновить занятия в клубе за дополнительную мотивацию в виде скидки или бонуса на несколько занятий.

Важное правило: контент в первых письмах действительно должен быть полезным и совсем хорошо, если он будет личностным. То есть, в качестве эксперта выступит личный тренер клиента из "5 элемента", которого он уважает и которому доверяет.

Автоматизированный email-маркетинг для коммуникации с клиентами

Но самую высокую эффективность в email-маркетинге имеют полностью автоматизированные серии писем. Это коммуникации, которые настраиваются 1 раз и запускаются по определенному алгоритму. Таким инструментом часто пользуются финансовые организации.

К примеру, оформляя кредиты-онлайн на карту с помощью сервиса mega-credit.com, мы подписываемся на их рассылку. О каждом новом действии в системе нам сообщает автоматическое письмо. Такие коммуникации позволяют чувствовать клиентам заботу о них, а компании Mega Credit сохранять лояльность клиентов.

Email-маркетинг – действительно отличный инструмент для работы с клиентами. Но чтобы получать качественный результат, необходимо проводить тщательную сегментацию базы клиентов и высылать максимально персонализированные предложения. В таком случае, эффект от рассылки будет даже выше, чем вы предполагали. Попробуйте!