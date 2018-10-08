В магазинах Украины сложилась традиция, пришедшая к нам из США - в последнюю пятницу ноября проводить большие распродажи. В этот день нескончаемый поток покупателей опустошает магазинные полки в погоне за эксклюзивом по бешеным скидкам. Давно мечтали купить желанный ноутбук? Черная Пятница - хороший повод сэкономить и приобрести любой гаджет.

В магазинах Украины сложилась традиция, пришедшая к нам из США - в последнюю пятницу ноября проводить большие распродажи. В этот день нескончаемый поток покупателей опустошает магазинные полки в погоне за эксклюзивом по бешеным скидкам.

Давно мечтали купить желанный ноутбук? Черная Пятница - хороший повод сэкономить и приобрести любой гаджет. К такой распродаже лучше готовиться заранее и присмотреть новый девайс, который устроит по характеристикам и комплектации. Asus, один из лидеров по производству ноутбуков, как раз обновил линейку устройств. Рассмотрим подробнее эти модели.

Какие ноутбуки привезла компания Asus в Украину

В конце августа 2018 года в Берлине проходила выставка IFA, на которой тайванцы представили обновленные модели: TUF Gaming, ZenBook Pro 14 и Vivobook S14. А уже в середине сентября Asus провели презентацию в Украине, и скоро ноутбуки появятся на полках интернет-магазина Comfy.ua. Все устройства отличаются фирменным, ярким дизайном, введением новых функций, производительностью и экранами с хорошей цветопередачей.

Молодежный ноутбук Vivobook S14

У Asus есть традиционная серия лэптопов, которую выбирают студенты. Линейка отличается от прошлогодней новыми яркими цветами и процессорами 8-го поколения. Устройство получило премиальный дизайн топовых ультрабуков - металлическая крышка, узнаваемый рисунок на задней части дисплея, тонкие рамки экрана.

Вес ноутбука варьируется от 1,1 кг до 1,4 кг в зависимости от комплектации. Такая масса - основа философии компании по созданию доступных ультрабуков для каждого. В серии будут доступны 3 ноутбука на базе процессоров Intel Core i3, i5, i7 восьмого поколения. Оперативная память может быть до 16 ГБ в зависимости от выбранной модели. За графику отвечает видеокарта MX150. Из полезных функций нужно отметить быструю зарядку - с 0% до 60% за 49 минут. Внутренний накопитель - связка SSD+HDD.

ZenBook Pro 14 - революционный скринпад

Напомним, что в 2016 году компания Apple представила новый MacBook с тачбаром вместо привычного F-ряда клавиш. К такому подходу поклонники отнеслись достаточно прохладно, так как функционально он был бесполезным.

Компания Asus также решила поэкспериментировать и сделали скринпад в новой серии ZenBook Pro вместо привычных тачпадов. Это полезная фишка, которая эргономично дополняет функциональность ноутбука. На этот экранчик можно вывести полезные приложения, уведомления и синхронизировать со смартфоном. Он работает в трех режимах: привычный черный тачпад, умный помощник и как дублер основного экрана.

В устройстве установлен FHD-дисплей с IPS матрицей. В зависимости от комплектации доступны версии на Intel Core i5 и i7 восьмого поколения. До 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ SSD-накопителя.

TUF Gaming - новинка для геймеров

Обновили и специальную серию игровых устройств. Наконец-то ноутбук получил IPS-матрицу вместо устаревшей TN. Экран сделали по технологии Nano-EDGE и уменьшили рамки. В клавиатуру установили модную RGB-подсветку.

За производительность отвечают флагманские процессоры Intel Core i5 или i7. Доступны конфигурации до 32 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения. За видео характеристики отвечает GeForce 1060 в топовой комплектации.

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