В жуткой аварии на Волыни погибли студенты (фото) [ Редактировать ]
В Волынской области в ДТП погибли два студента Любешовского технического колледжа Луцкого национального технического университета.
Трагедия случилась между селами Быхов и Цир, на автодороге Любешов-Большая Глуша, сообщает пресс-служба Нацполиции области 8 октября.
Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате столкновения погибли два человека и еще двое жителей Любешевского района получили телесные повреждения.
За рулем автомобиля находился 33-летний житель Любешовского района. Водитель допустил лобовое столкновение с мотоциклом, под управлением 16-летнего жителя этого же района.
В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир мотоцикла погибли на месте.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и 27-летний пассажир транспортного средства получили телесные повреждения, их госпитализировали.
Следователи начали уголовное производство статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
В то же время под Киевом разбился на мотоцикле украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко.
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