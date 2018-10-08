В Волынской области в ДТП погибли два студента Любешовского технического колледжа Луцкого национального технического университета.

Трагедия случилась между селами Быхов и Цир, на автодороге Любешов-Большая Глуша, сообщает пресс-служба Нацполиции области 8 октября.

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате столкновения погибли два человека и еще двое жителей Любешевского района получили телесные повреждения.

За рулем автомобиля находился 33-летний житель Любешовского района. Водитель допустил лобовое столкновение с мотоциклом, под управлением 16-летнего жителя этого же района.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир мотоцикла погибли на месте.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и 27-летний пассажир транспортного средства получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Следователи начали уголовное производство статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В то же время под Киевом разбился на мотоцикле украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко.