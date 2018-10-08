8 октября курсы покупки и продажи основных валют относительно гривны упали в обменных пунктах украинских банков.

Средний курс покупки доллара упал на 1,67 копейки (по сравнению с предыдущим банковским днем) до 27,9293 гривны, а средний курс продажи американской валюты упал на 2,40 копейки - до 28,2317 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 28,05 гривны, минимальный курс продажи – 28,1 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 1,50 копейки и составляет 32,0657 гривны, средний курс продажи упал на 3,13 копейки до 32,6480 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,35 гривны, купить дешевле - за 32,49 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 копейки и составляет 3,803 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 копейки и составляет 4,318 гривны

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,15 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,19 гривны за 10 рублей.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 8 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

При этом НБУ на 8 октября опустил курс гривны более чем на девять копеек - до 28,08 гривны за доллар.