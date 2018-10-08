В Киеве военный расстрелял людей в кафе [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева во время конфликта в кафе военнослужащий Вооруженных сил Украины применил личный травматический пистолет и ранил двух гражданских.
Происшествие случилось в ночь на 7 октября около 4 утра, сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.
Известно, что военнослужащий в звании майора отдыхал в кафе вместе с двумя другими офицерами.
Офицер ВСУ задержан. В суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.
Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Офицер ВСУ задержан, относительно него ведется следствие по статье "Хулиганство".
Также, 7 октября, в Одессе расстреляли активиста.
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