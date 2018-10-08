Романа Сущенко отправили в российскую колонию [ Редактировать ]
Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в России на 12 лет колонии строгого режима, этапировали к месту отбывания наказания.
"По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - сообщил его адвокат Марк Фейгин в Facebook.
Он уточнил, что Сущенко этапировали еще 7 октября, сообщает "Интерфакс-Украина".
При этом официальной информации Федеральной службы исполнения наказаний России по этому поводу нет.
Ранее Роман Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен.
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