Народный депутат Украины Александр Грановский начал работу по освобождению пожизненно осужденного Владимира Панасенко. Последнего еще в 2008 году осудили за покушение на жизнь Романа Федишина и убийство школьницы Марии Куцынды.

Это дело получило широкую огласку после того, как семья осужденного Владимира Панасенко не единожды принимала участие в разнообразных телевизионных шоу с целью помочь ему добиться справедливости. Как сообщает депутат Грановский на своей странице в Facebook, сейчас в деле появились новые факты.

Во-первых, Владимир Панасенко прошел проверку на полиграфе. Вывод эксперта – не причастен. "Но кроме общечеловеческих вопросов, на которые мы предварительно получили ответ, существуют и юридические. Именно об этом мы должны говорить и это должны анализировать. Мои вопросы изложены в виде приложений к этой публикации", - пишет Александр Грановский.

Во-вторых, нардеп провел встречу с Романом Федишиным, депутатом Львовского местного совета VII созыва, на которого и было совершено покушение. Грановский пишет, что достиг джентльменского соглашения с Федишиным, который сделает публичное заявление, если отсутствие состава преступления в действиях Панасенко будет доказано. "Мы вдвоем уважаем закон и будем вместе делать все от нас зависящее, чтобы с точки зрения здравого смысла прийти к честному выводу по поводу виновности/невиновности господина Владимира Панасенко. Если доступный нам фактаж будет свидетельствовать, что господин Владимир это преступление не совершал, я получил честное слово господина Романа, что последний будет готов сделать публичное заявление о новых обстоятельствах по делу. Если возникнет необходимость в изменении юридической позиции, господин Роман с удовольствием это сделает. Если, говоря юридическим языком, вина господина Панасенко будет выглядеть достаточно убедительно, я незамедлительно сделаю соответствующее заявление и воздержусь от любых процессов, связанных с пересмотром приговора господину Панасенко", - заявил Александр Грановский.

Кроме этого, депутат добавил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной исполнительной службы Дмитрий Сторожук знакомы с этой проблематикой и в любой момент готовы помочь. "Хочу заверить профессиональных журналистов, которые в свое время присоединились к освещению кейса господина Панасенко, что это дело живое и не умрет", - написал Александр Грановский.