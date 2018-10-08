Європейський Союз вимагає належного лікування для українського політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві прес-секретаря зовнішньополітичної служби організації - Майї Косьянчич. Нині - стан ув'язненого критичний.

У ЄС відзначили мужність і рішучість українського режисера, який голодував у російській тюрмі 145 днів і вкотре закликали звільнити усіх бранців Кремля.