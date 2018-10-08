Від сьогодні поліцейські починають тестувати нові прилади вимірювання швидкості "Трукам". Радари з режимом відеофіксації - встановлять на аварійно-небезпечних ділянках. Як зарекомендувала себе система в перший день роботи - поцікавилась Анастасія Старовойт.

Понад тиждень в Україні діє нова система штрафів за недотримання правил дорожнього руху. Карати водіїв обіцяють грошима, а доводити причетність до порушення - спеціальними приладами вимірювання швидкості - трукамами.

"Наша задача - заохотити і спонукати водіїв знизити швидкість особливо в тих місцях, де є підвищений рівень дорожньо-транспортних пригод, пристрій буде використовуватися виключно за наявності попереджувального знаку про те, що ведеться фото-, відео фіксація правопорушень, даний пристрій буде використовуватися поряд з службовим транспортним засобом, який буде стояти з увімкненими маячками", - говорить Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

Американське диво техніки "трукам" - для України не новинка. 6 років тому цим радаром уже користувалися працівники ДАІ. Тих, хто ганяє на трасі, тоді виявляли легко: за допомогою лазерного променю прилад виділяє порушника в загальному потоці за 1200 метрів. пройшовши відповідну перевірку та сертифікацію, трукам знову - в руках поліцейських.

"Робиться приціл, прицілюєтесь, фіксуєте автомобіль, зажимаєте…і ведеться автомобіль до характерного звуку. Якщо це порушення швидкісного режиму - відеоматеріал зберігається на приладі. Прилад має шифрування - відредагувати цей матеріал неможливо", - говорить Сергій Довгунов, начальник відділу IT національної поліції.

Заміряти, зупинити і попередити. До наступного понеділка система працює в пілотному режимі, а отже поки що без покарань. Далі водіям виписуватимуть штрафи. За перевищення швидкості на 20 кілометрів 255 гривень, а більш ніж на 50 км - 510.

"Вони необхідні, бо якщо будуть виконувати всі водії закони, то буде набагато легше рухатися по дорогам і якби ще були дороги в належному стані, то було б зовсім комфортно і безпечно", - говорить Володимир, водій.

Більшість радарів працюватиме на міжміських трасах. У столиці, зокрема, на проспектах Бажана та Перемоги. Точне місце розташування трукама не здатен визначити жоден з наявних антирадарів. Але й минових приладів у патрульних поки що не помітили.

"Коли ви будете працювати з трукамом? - Можливо пізніше. - Наскільки пізніше? - 38.33 ну не я не можу вам сказати, але, можливо, навіть сьогодні якийсь екіпаж буде з ним працювати. - До цього ви як вимірювали швидкість? - Ми не вимірювали швидкість, оскільки не було ліцензійних пристроїв для цього", - говорить рядовий поліції Мазур, інспектор Патрульної поліції.

Уже за тиждень система має запрацювати повноцінно. Список трас із контролем швидкісного режиму - вже є у загальному доступі на сайті Нацполіції.