Тонріке Герасін, громадянин Грузії, якого підозрюють у замаху на активіста Олега Михайлика залишиться під вартою. Таке рішення сьогодні ухвалив Одеський апеляційний суд. Хоч адвокати наполягали змінити запобіжний захід на більш м'який.

Інші двоє підозрюваних, які за версією слідства були спільниками Герасіна - теж за ґратами, їхні апеляційні скарги розглянуть у середу. Нагадаю, замах на Олега Михайлика стався в ніч на 23 вересня - нападники стріляли в активіста біля його будинку, у потерпілого - поранення в грудину та плече. Зараз він у лікарні.

"Кожен день, якщо ми будемо очікувати розслідування ми можемо просто втратити дану людину", - говорить Христина Задворна, адвокат Торніке Герасіна.

"Ми розуміємо на теперішній час, що безпосередньо виконавцем він не міг бути, проте ми вважаємо, що певну організаційну участь він приймав у здійсненні замаху", - говорить Павло Чикалов, представник прокуратури Одеської області.