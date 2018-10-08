Підозрюваного у замаху на активіста Олега Михайлика залишили під вартою [ Редактировать ]
Тонріке Герасін, громадянин Грузії, якого підозрюють у замаху на активіста Олега Михайлика залишиться під вартою. Таке рішення сьогодні ухвалив Одеський апеляційний суд. Хоч адвокати наполягали змінити запобіжний захід на більш м'який.
Інші двоє підозрюваних, які за версією слідства були спільниками Герасіна - теж за ґратами, їхні апеляційні скарги розглянуть у середу. Нагадаю, замах на Олега Михайлика стався в ніч на 23 вересня - нападники стріляли в активіста біля його будинку, у потерпілого - поранення в грудину та плече. Зараз він у лікарні.
"Кожен день, якщо ми будемо очікувати розслідування ми можемо просто втратити дану людину", - говорить Христина Задворна, адвокат Торніке Герасіна.
"Ми розуміємо на теперішній час, що безпосередньо виконавцем він не міг бути, проте ми вважаємо, що певну організаційну участь він приймав у здійсненні замаху", - говорить Павло Чикалов, представник прокуратури Одеської області.
по теме
Нападение на активиста в Одессе: задержаны еще три человека
В Одесской области правоохранительные органы задержали еще трех подозреваемых в нападении на активиста
Нападение на активиста в Одессе: подозреваемые задержаны
Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра
Пока мать пила: уголовник изнасиловал 8-летнего ребенка
В Одесской области задержали мужчину, который совершил сексуальное насилие над 8-летним ребенком
В Одессе ограбили инкассаторов
В Одессе неизвестные с оружием ограбили инкассаторов, которые забирали выручку из пункта обмена валют
Видео вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе попало в сеть
На видео видно, как четверо человек выбегают из легковушки и совершают нападение на инкассаторов.