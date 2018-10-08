Нобелівську премію миру отримали лікар та правозахисниця

У Норвезькому Осло - кульмінація Нобелівського тижня. Там офіційно оголосили лауреата премії миру. Цьогоріч її присудили конголезькому лікареві Денісу Муквеге та правозахисниці з Іраку Надії Мурад