Нобелівську премію з економіки отримали американці [ Редактировать ]
"Нобелівський тиждень" добіг кінця. Останню відзнаку Нобелівську премію з економіки - отримали американські науковці Вільям Нордхаус та Пол Ромер.
Нордхаус розробив економічні моделі і методи дослідження впливу кліматичних змін, Ромер вивчав вплив технологічних інновацій на економіку.
Нагадаю, цьогоріч Нобелівська премія складає мільйон 100 тисяч доларів. Церемонія нагородження усіх лауреатів відбудеться 10го грудня в Стокгольмі та Осло.
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