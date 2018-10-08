Шотландія бунтує. Цей британський регіон не хоче виходити з Євросоюзу. А от з рештою королівства готовий розпрощатись. Які настрої панують серед шотландців - у матеріалі нашого британського кореспондента Світлани Чернецької.

Під традиційну музику волинок, з національними стягами в руках. Десятки тисяч шотландців вийшли на центральні вулиці Единбурга. Вони вимагають незалежності від Британії.

Цей рух лише розростається. І що ближче день Брекзиту, то більше людей готові голосувати за незалежність для Шотландії.

Вихід Британії із Євросоюзу однозначно підливає масла у вогонь націоналізму. На референдумі два роки тому Шотландія проголосувала проти Брекзиту. Та опинилась у меншості. І тепер шотландці змушені примусово, разом з усією країною, покинути ЄС.

"Люди, які кажуть, що ми проти Англії, глибоко помиляються. Я сам англієць, але виступаю За незалежність Шотландії. Тут справа не в національностях. Річ у тім, що Шотландія заслуговує того, щоб самостійно керувати своїми справами", - говорить Мас Кемпбелл, учасник протесту за незалежність Шотландії.

Втім, уряд Шотландії не поспішає організовувати референдум щодо незалежності. Чотири роки тому таке голосування провалилося. 55 відсотків громадян виступили проти відділення від решти Британії.

"Ціла низка опитувань показує, що люди дедалі більше підтримують ідею незалежності. Проте дуже важливо дочекатися слушного часу. Це в наших інтересах: адже ми прагнемо позитивного результату. А ще - це вияв поваги до людей, адже їм доведеться приймати доволі важливе рішення", - говорить Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії.

Дуже ймовірно, що коли Британія все ж вийде з Євросоюзу, Шотландія відділиться від неї. І знову приєднається до Європи.