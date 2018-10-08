Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания [ Редактировать ]
Украинского политзаключенного Романа Сущенко этапировали из московского СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом в Facebook сообщил общественный защитник Марк Фейгин.
Напомню, Сущенко, который работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, арестовали в Москве 30 сентября в прошлом году, куда он приехал по личным делам.
Его обвинили в шпионаже и в июне этого года приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко своей своей вины не признает, но, по словам Фейгина, готов написать прошение о помиловании - если это будет необходимо для обмена.
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