Украинского политзаключенного Романа Сущенко этапировали из московского СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом в Facebook сообщил общественный защитник Марк Фейгин.

Напомню, Сущенко, который работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, арестовали в Москве 30 сентября в прошлом году, куда он приехал по личным делам.

Его обвинили в шпионаже и в июне этого года приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко своей своей вины не признает, но, по словам Фейгина, готов написать прошение о помиловании - если это будет необходимо для обмена.