Северная Корея согласилась показать американцам ядерный полигон [ Редактировать ]
Ким идет на уступки. Северная Корея в ходе переговоров с Госсекретарем США Майком Помпео согласилась на беспрецедентные шаги. Чем именно пожертвует Пхеньян? И чего хочет взамен? Дмитрий Анопченко знает все детали.
Этот визит откладывался еще с лета, но результаты показали подождать все-таки стоило. То, о чем сейчас договорились в Пхеньяне, без преувеличения, можно назвать прорывом.
Северная Корея заявила о готовности допустить инспекторов на полигон по испытанию ракетных двигателей и на демонтаж крупнейшего в стране ядерного объекта, а еще предложила план по ликвидации своих межконтинентальных баллистических ракет. Штаты - озвучили уступки, на которые готов Вашингтон.
Принять декларацию об окончании войны, поскольку формально две страны все еще в состоянии войны, и открыть так называемое координационное бюро в Пхеньяне. Это еще не посольство, но хотя бы первый шаг для его создания.
Показательно, что ответные шаги Америки обсуждались впервые. Трамп изначально потребовал от Кима пойти на уступки первому, безо всяких предварительных условий. Дескать, лишь увидев конкретные шаги, Вашингтон скажет, в каких вопросах Штаты могут смягчить позицию. И только теперь, когда северокорейский диктатор показал, что на самом деле настроен договариваться, Дональд Трамп озвучил, где уступит Вашингтон - и планирует провести вторую встречу тет-а-тет.
Конкретную дату и место таких переговоров на высшем уровне Помпео как раз и обсуждал в Пхеньяне. Выбор пока не разглашают, но понятно, что Трамп попытается провести саммит как можно скорее, желательно до предстоящих в ноябре выборов в Конгресс, ведь каждая внешнеполитическая победа добавляет его партии очков.
И есть за что - ведь если отбросить политику, стоит признать в момент наиболее острого противостояния с КНДР мир действительно был на грани новой войны. И разрядка напряженности - о которой лично Трамп смог договориться в Сингапуре, дает надежду, что хотя бы одной "горячей точкой" теперь станет меньше.
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