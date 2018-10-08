В российских СМИ появилась информация, что артист и телеведущий Максим Галкин может развестись с Аллой Пугачевой. Журналисты одного из изданий связались с юмористом и попросили подтвердить или опровергнуть слухи.

По словам издания, просьба "взбесила" 42-летнего шоумена. Он отказался комментировать ситуацию.

"Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни по какому поводу", - ответил Максим Галкин.

По информации российских СМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.

По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

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