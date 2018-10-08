"Я не даю комментариев": Галкина разозлили слухи о разводе с Пугачевой [ Редактировать ]
В российских СМИ появилась информация, что артист и телеведущий Максим Галкин может развестись с Аллой Пугачевой. Журналисты одного из изданий связались с юмористом и попросили подтвердить или опровергнуть слухи.
По словам издания, просьба "взбесила" 42-летнего шоумена. Он отказался комментировать ситуацию.
"Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни по какому поводу", - ответил Максим Галкин.
По информации российских СМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.
По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.
Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Пугачева шокировала внешним видом.
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