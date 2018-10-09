Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр [ Редактировать ]
Украинская шпажистка Катерина Чорний принесла Украине первую золотую медаль Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, пишет издание Корреспондент.net.
Катерина уверенно прошла групповой этап, где она выиграла четыре из шести своих поединков, а в туре на выбывание выступила просто блестяще.
В 1/8 финала Чорний победила Тамилу Муридову из Казахстана (15:10). Затем в четвертьфинале выиграла у венгерки Кинги Декани с разницей в один укол (14:13). В полуфинале была повержена чешка Вероника Билесова (15:11). И, наконец, в решающем поединке за золото Катерина победила соперницу из Гонконга действующую чемпионку мира среди кадетов Кайлинь Синь Янь Хсие (11:9). Причем, после второй трехминутки украинка проигрывала 2:5.
Это первая медаль украинского фехтования на юношеских Олимпийских играх, а в Буэнос-Айресе для Украины вторая медаль – в первый день бронзу выиграл дзюдоист Олег Вередыба.
Напомним, что в Киеве прошли международные соревнования с велогонок.
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