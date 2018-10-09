Отруєння Скрипалів: встановлено особу другого підозрюваного [ Редактировать ]
Журналісти Bellingcat та Insider встановили особу другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів. Олександр Петров насправді виявився Олександром Мішкіним - військовим лікарем і полковником ГРУ.
За інформацією журналістів, з 2011 по 2018 роки він багато подорожував під прізвищем "Петров", зокрема неодноразово їздив в Україну та до самопроголошеної Придністровської республіки.
Раніше стало відомо, що напарника "Петрова", який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він - полковник ГРУ і нагороджений званням Героя Росії. За деякими даними, брав участь у вивезенні Януковича в РФ у 2014 році.
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