Поблизу Ічні вибухнули військові склади: почалася евакуація мешканців [ Редактировать ]
На Чернігівщині горять військові склади. О третій ночі на технічній території 6 Арсеналу поблиза міста Ічня стався вибух. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Наразі масштаби уточнюються. Про постраждалих інформації немає. Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. І вже почали евакуйовувати людей. На місце надзвичайної події виїхав начальник Генштабу ЗСУ.
"По команді керівництва піднято весь особовий склад поліції, направлені до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво на місці", - повідомив Сергій Бриль, начальник прес-центру ГУ Нацполіції Чернігівської області.
"Там залучається пожежний потяг і іде евакуація населення - більше 9 тисяч. Всіма роботи, пов'язаними з евакуацією - займаються органи влади", - повідомив Євген Дубина, заступник начальника прес-центру ДСНС Чернігівської області.
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