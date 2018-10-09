В ночь на 9 октября в Киеве на проспекте Победы произошло столкнулись Volkswagen Polo и полицейская Toyota Prius.

По словам водителя Volkswagen, он двигался в средней полосе в сторону станции метро "Шулявская". Под мостом улицы Василенко его начал обгонять автомобиль патрульных по правой полосе. По неизвестным причинам Prius зацепил Polo, после чего Toyota занесло и она врезалась в отбойник, передает "Информатор".

От удара автомобиль полицейских получил серьезные повреждения. Из-за аварии движение в сторону центра частично ограничено, проезд автомобилей осуществляется по правой крайней полосе.

Патрульные отказались от комментариев. На месте работали экипажи полиции, а также выезжали медики. Обошлось без пострадавших.