На Донбасі від куль бойовиків постраждали військові [ Редактировать ]
На Сході троє військових поранені попередньої доби. Російські окупанти 36 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З потужних мінометів ворог бив по околицях Кримського та Луганського. Із зенітної установки противник атакував оборонців Широкиного. А з БМП гатив по оборонцях Троїцького і Водяного.
Українські армійці вели захисний вогонь. За даними розвідки, 5 бойовиків знищено.
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