На Сході троє військових поранені попередньої доби. Російські окупанти 36 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З потужних мінометів ворог бив по околицях Кримського та Луганського. Із зенітної установки противник атакував оборонців Широкиного. А з БМП гатив по оборонцях Троїцького і Водяного.

Українські армійці вели захисний вогонь. За даними розвідки, 5 бойовиків знищено.