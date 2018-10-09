Жителі центральної Америки потерпають від потужної зливи [ Редактировать ]
Центральну Америку накрили сильні зливи. Щонайменше 12 людей загинули, десятки тисяч постраждали.
У Гватемалі потужні дощі спричинили зсуви, під завалами опинилася мати з двома малюками. Одна дитина зникла безвісти.
Повені затопили прибережні райони, троє людей - потонули.
У Сальвадорі жертвами стихії стали двоє осіб, ще десятеро - травмовані.
У Нікарагуа загинули четверо. Уряд країни інформує - зливи триватимуть ще щонайменше добу.
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