До 15 збільшилася кількість жертв землетрусу на Гаїті. Майже три з половиною сотні - поранені.

Землетрус магнітудою 5 і 9 стався минулої суботи на північно-західному узбережжі країни. Зруйновані десятки будинків. Люди ночують на вулиці, остерігаючись повторних поштовхів.

На допомогу постраждалим у райони лиха влада обіцяє направити армію.