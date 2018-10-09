Землетрус на Гаїті: мешканці бояться повертатися у домівки [ Редактировать ]
До 15 збільшилася кількість жертв землетрусу на Гаїті. Майже три з половиною сотні - поранені.
Землетрус магнітудою 5 і 9 стався минулої суботи на північно-західному узбережжі країни. Зруйновані десятки будинків. Люди ночують на вулиці, остерігаючись повторних поштовхів.
На допомогу постраждалим у райони лиха влада обіцяє направити армію.
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