Из зоны возможного поражения взрывами вблизи горящего 6-го арсенала Министерства обороны в районе Ични Черниговской области продолжается эвакуация населения.

Эвакуация проводится автотранспортом. Уже эвакуировано около 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Территория 6 арсенала Министерства обороны составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Из состава ГСЧС к месту происшествия направлены 220 работников и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.

Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации. На место происшествия срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.