Взрывы в Ичне: из зоны ЧП эвакуировали 10 тыс человек (фото, видео) [ Редактировать ]
Из зоны возможного поражения взрывами вблизи горящего 6-го арсенала Министерства обороны в районе Ични Черниговской области продолжается эвакуация населения.
Эвакуация проводится автотранспортом. Уже эвакуировано около 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
Территория 6 арсенала Министерства обороны составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Из состава ГСЧС к месту происшествия направлены 220 работников и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.
Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации. На место происшествия срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.
Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
по теме
Взрывы в Черниговской области: дороги перекрыты, идет массовая эвакуация (видео)
На военном арсенале в районе Ични Черниговской области продолжается пожар
Взрывы в Черниговской области: горят военные склады
В Черниговской области вспыхнул пожар на военном арсенале. Людей эвакуируют
Взрывы в Ичне: Гройсман срочно вылетел на место ЧП
Премьер министр Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область
Поблизу Ічні вибухнули військові склади: почалася евакуація мешканців
Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події і вже почали евакуйовувати людей
Мощный взрыв на заводе в Канаде: появилась информация о пострадавших
В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сент-Джон в Канаде пострадали люди