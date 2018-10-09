"Три взрыва в секунду": пожар в Ичне продолжается [ Редактировать ]
На военном арсенале в Ичнянском районе Черниговской области продолжается пожар, из-за которого детонируют боеприпасы.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Также в Генштабе подтвердили, что из Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около 10 тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).
"К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и принимаются всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.
Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняются", - сказано в сообщении.
Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины работает на месте чрезвычайного происшествия. На место ЧП срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.
Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
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