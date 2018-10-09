На военном арсенале в Ичнянском районе Черниговской области продолжается пожар, из-за которого детонируют боеприпасы.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Также в Генштабе подтвердили, что из Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около 10 тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).

"К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и принимаются всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняются", - сказано в сообщении.

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины работает на месте чрезвычайного происшествия. На место ЧП срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.