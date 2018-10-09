В українського політв'язня Олега Сенцова проблеми зі здоров'ям: хворі - печінка, серце, нирки та шлунок - про це заявив адвокат ув'язненого Дмитро Дінзе.

За його словами, наразі невідомо, чи зможе бранець успішно вийти з голодування. Це з'ясують за кілька тижнів після діагностики, - зазначив захисник.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодував у російській тюрмі 145 днів і втратив близько 20 кілограмів. ФСБ затримала українського режисера в Криму навесні 2014 року року. Його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів.