Олег Сенцов втрачає здоров'я - правозахисник [ Редактировать ]
В українського політв'язня Олега Сенцова проблеми зі здоров'ям: хворі - печінка, серце, нирки та шлунок - про це заявив адвокат ув'язненого Дмитро Дінзе.
За його словами, наразі невідомо, чи зможе бранець успішно вийти з голодування. Це з'ясують за кілька тижнів після діагностики, - зазначив захисник.
Нагадаємо, Олег Сенцов голодував у російській тюрмі 145 днів і втратив близько 20 кілограмів. ФСБ затримала українського режисера в Криму навесні 2014 року року. Його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів.
по теме
"Сказали, что из него овощ сделают" - адвокат Сенцова
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе подтвердил, что письмо, опубликованное от имени его подзащитного о прекращении голодовки, настоящее, и заявил - Сенцову пообещали, что к нему запланировано применение принудительного питания
Сенцов бросил голодовку из-за угроз
Адвокат Олега Сенцова показал письмо политзаключенного, в котором тот объясняет причины прекращения голодовки
Правозахисники перевіряють інформацію про голодування Олега Сенцова
В офісі української омбудсменки Людмили Денисової нас повідомили, що з цього приводу зараз готують офіційну заяву
Росія оприлюднила умови звільнення Олега Сенцова
За звільнення українського режисера росіяни вимагають видачі їхніх громадян, засуджених у США
Олега Сенцова увезли в больницу
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования