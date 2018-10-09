"Укроборонпром" з початку цього року передав ЗСУ понад 3500 одиниць озброєння та військової техніки - про це повідомив президент Петро Порошенко. Більшість устаткування - нове й модернізоване. Це - бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, новітні піхотні вогнемети, системи ПВО, радіоелектронної боротьби та зв'язку.

Ці зразки представлять на міжнародній виставці "Зброя та безпека", яка відкриється сьогодні в Києві.