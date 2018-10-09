Взрывы в Ичне: Порошенко срочно созвал силовиков [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе силовиков для доклада в связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны Черниговской области.
"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ичне на Черниговщине. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
Также премьер министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область на место происшествия.
Как сообщалось, пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
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