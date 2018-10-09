Спасение щенка из реки растрогало пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
В Сербии мужчина спас щенка, который застрял на небольшом островке посреди реки. Видео опубликовало издание Daily Mail.
Мужчине пришлось спуститься с моста и пересечь реку, чтобы забрать потерявшегося щенка. Поднять животное наверх помогали другие очевидцы.
Позже, чтобы забраться на мост, мужчине также потребовалась помощь.
Ранее мы сообщали, что потерянная собака вернулась к хозяину спустя 5 лет.
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