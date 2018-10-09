В Сербии мужчина спас щенка, который застрял на небольшом островке посреди реки. Видео опубликовало издание Daily Mail.

Мужчине пришлось спуститься с моста и пересечь реку, чтобы забрать потерявшегося щенка. Поднять животное наверх помогали другие очевидцы.

Позже, чтобы забраться на мост, мужчине также потребовалась помощь.

Ранее мы сообщали, что потерянная собака вернулась к хозяину спустя 5 лет.