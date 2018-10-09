После многочисленных политических проблем Египет снова стал доступен европейским туристам, в том числе и путешественникам из Беларуси. И, несмотря на то, что часть инфраструктуры успела переориентироваться на других отдыхающих, отпуск в Египте всё еще остается самым доступным и комфортным, что не может не радовать. Если вы ни разу не были в этой стране, то пора познакомиться с родиной пирамид воочию. А если вы заядлый в этих краях турист, то самое время подбирать новые туры в Египет.

Пляжные туры

Ориентированность на иностранных путешественников делает пассивный отдых в Египте не таким ограниченным, как, скажем, на Мальдивах, где для туристов созданы отдельные пляжи. Кроме того, в этой стране лето круглый год, что позволяет заказывать туры даже в зимний период.

Идеальная температура Красного моря и ласковое солнце – главные факторы пляжного отдыха. Но без развлечений любой отдых неполноценный. К счастью, если выбрать для посещения Египет, туры в эту страну подарят массу возможностей покататься на водных горках. На каждом пляже масса арендных точек для скутеров, катамаранов, надувных «бананов» и так далее. Можно сразу отправиться с пляжа на рыбалку или записаться в центр дайвинга. Последний вид досуга в Египте особенно популярен, поскольку Красное море издавна славится разнообразием флоры и фауны удивительной красоты.

В рамках пляжных туров нельзя не отметить и такие достоинства Египта, как оригинальный восточный колорит, тенистые финиковые пальмы на каждом шагу, коралловые рифы. А еще здесь огромный выбор гостиниц в рамках любого бюджета, поэтому и тур можно найти за приятную стоимость. Ну, и конечно, о приветливости и радушии египетского персонала в отелях и ресторанах ходят легенды.

На какие курорты ехать?

Основная масса туристов выбирает популярные локации для пляжного отдыха. Чаще всего, туры организуют либо в Хургаду, либо в Шарм-Эль-Шейх.

В Хургаде уже давно существует туристическая инфраструктура, поэтому тут масса развлечений и пляжи с лучшими оценками от экспертов. Плюс еще и в том, что почти везде в ход в море пологий, а значит, комфортно отдыхать смогут даже маленькие дети и пожилые люди. Хургаду часто выбирают семейные пары, а также активные путешественники, которые сосредоточены на дайвинге. А еще в Хургаде масса отелей на первой линии и многие египетские достопримечательности находятся если не в пешей, то в автомобильной доступности.

Шарм-Эль-Шейх на берегу Синайского полуострова славится рифовыми королевствами в морских глубинах. Так что тут возможностей для дайвинга больше в разы. А есть еще и сноркелинг – плавание с трубкой и маской. В этом регионе Египта активная ночная жизнь, а еще сюда выгоднее лететь в рамках зимнего тура, поскольку защита из горной цепи обеспечивает теплый воздух даже под Новый Год, тогда как в Хургаде может мешать сильный ветер.

Если ищете что-то новое, еще не заполненное туристами, присмотритесь к таким египетским курортам как Дахаб, где почти пустынная жизнь сочетается с морской активностью, Эль-Гуна и Макади-Бей, привлекающих своим уютом, а также к молодым дешевым курортам вроде Сома-Бей и Эль-Кусейр. В любом случае Египет не разочарует вас в рамках тура, ведь есть место и насыщенной программе прогулок и экскурсий, и спокойному созиданию моря на пляже.