НАК "Нафтогаз Украины" подписал с КП "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго" за газ, из-за которых блокировались поставки горячей воды во многие дома столицы.

"Где-то за неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter 9 октября.

При этом, 10 октября Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение.

В "Нафтогазе" уточнили, что поставка горячей воды киевлянам может быть возобновлена в течение пяти дней после принятия мирового соглашения судом.

"Подписание стало возможным в результате длительной работы сторон при активном участии правительства и Киевской городской государственной администрации", - информирует пресс-служба.

Десь за тиждень бойлерам можна дати відпочинок. Сьогодні підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями Київенерго. Завтра Господарський суд м. Києва має затвердити мирову угоду. pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 9 октября 2018 г.

"Нафтогаз" прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго". Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что проблема с обеспечением горячей водой киевлян будет решена до конца сентября, но этого не произошло. Кроме того, вопрос о решении проблемы поднимал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.