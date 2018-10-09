Один из старейших киевских кинотеатров - "Кинопанораму" на улице Шота Руставели - снесут, чтобы построить на его месте трехзвездочный отель.

При этом, "из уважения к истории", в гостинице оборудуют небольшую комнату для просмотра кино, а также конференц-зал, пишет Kyiv Post.

До этого владелец "Кинопанорамы" бизнесмена Мохаммад Захур заявил, что коммерческая эксплуатация кинотеатра в его нынешнем состоянии нецелесообразна.

С 1 октября "Кинопанорама" прекратила показ фильмов.

Также, с 1 октября прекратил работать кинотеатр "Украина", расположенный в центре столицы на улице Городецкого.