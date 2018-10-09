В центре Киева снесут кинотеатр ради отеля [ Редактировать ]
Один из старейших киевских кинотеатров - "Кинопанораму" на улице Шота Руставели - снесут, чтобы построить на его месте трехзвездочный отель.
При этом, "из уважения к истории", в гостинице оборудуют небольшую комнату для просмотра кино, а также конференц-зал, пишет Kyiv Post.
До этого владелец "Кинопанорамы" бизнесмена Мохаммад Захур заявил, что коммерческая эксплуатация кинотеатра в его нынешнем состоянии нецелесообразна.
С 1 октября "Кинопанорама" прекратила показ фильмов.
Также, с 1 октября прекратил работать кинотеатр "Украина", расположенный в центре столицы на улице Городецкого.
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