Во вторник, 9 октября, на дорогах столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные карт Google.

Из-за пасмурной погоды ухудшилась видимость на дорогах столицы. По основным магистралям столицы транспорт движется медленным потоком.

Как свидетельствую данные карт Google, проезд затруднен по основным мостам столицы: Южный, Северный, Дарницкий, Патона и мост Метро.

Кроме того, стоят в пробках улицы Борщаговская, Жилянская и Вадима Гетьмана.

Также движение затруднено на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко. Местами пробки наблюдаются на улице Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.

В пробках стоит Голосеевский проспект и прилегающие улицы Голосеевская и Васильковская.

Традиционно багровым и красным окрашены проезды в центре столицы. Так, стоит объезжать дороги в центре, в районе Крешатика, площади Льва Толстого, станций метро "Дворец Спорта" и "Олимпийская".

Кроме того, пробки образовались на Большой окружной дороге.

Ранее мы писали о том, что в Киеве разрешили разгоняться до 80 км/ч.