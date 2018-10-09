Киев сковали "адские" пробки [ Редактировать ]
Во вторник, 9 октября, на дорогах столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные карт Google.
Из-за пасмурной погоды ухудшилась видимость на дорогах столицы. По основным магистралям столицы транспорт движется медленным потоком.
Как свидетельствую данные карт Google, проезд затруднен по основным мостам столицы: Южный, Северный, Дарницкий, Патона и мост Метро.
Кроме того, стоят в пробках улицы Борщаговская, Жилянская и Вадима Гетьмана.
Также движение затруднено на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко. Местами пробки наблюдаются на улице Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.
В пробках стоит Голосеевский проспект и прилегающие улицы Голосеевская и Васильковская.
Традиционно багровым и красным окрашены проезды в центре столицы. Так, стоит объезжать дороги в центре, в районе Крешатика, площади Льва Толстого, станций метро "Дворец Спорта" и "Олимпийская".
Кроме того, пробки образовались на Большой окружной дороге.
Ранее мы писали о том, что в Киеве разрешили разгоняться до 80 км/ч.
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